Poste Italiane, assunzioni in Sicilia: si ricercano laureati

Poste Italiane, assunzioni in Sicilia: selezioni aperte per la figura di Consulente finanziario. Tra i requisiti, i futuri candidati dovranno possedere il titolo di laurea.

Poste Italiane assunzioni in Sicilia: l’azienda italiana, la più grande infrastruttura di gestione e servizi postali, ha aperto le selezioni a livello nazionale per la ricerca della figura professionale di consulente finanziario.

Ecco di seguito tutte le informazioni su requisiti e come candidarsi.

Requisiti

I futuri candidati che vorranno prendere parte alla selezione di Poste Italiane dovranno possedere i seguenti requisiti:

il possesso del titolo di laurea ;

; un’ottima conoscenza del Pacchetto Office ;

; ottime doti di comunicazione ;

; attitudine a relazionarsi con gli altri;

con gli altri; capacità organizzative.

Ai fini della selezione non è richiesta un’esperienza minima di lavoro in tale settore.

I candidati idonei saranno contattati e invitati a partecipare ad un virtual recruiting day, online, per la presentazione dell’azienda.

Mansioni previste

I laureati selezionati per ricoprire il ruolo di consulente finanziario, lavoreranno presso gli uffici postali di Poste Italiane e si occuperanno della promozione e vendita diretta di prodotti finanziari e assicurativi dell’azienda. Il contratto previsto sarà da dipendente e durante il loro percorso lavorativo saranno coinvolti in percorsi di formazione e sviluppo professionale.

Come candidarsi

Gli interessati alla selezione di Poste Italiane per la figura di Consulenti Finanziari potranno inviare la loro candidatura dalla pagina web riservata alle posizioni aperte. La pagina si trova all’interno della sezione dedicata Lavora con noi di Poste Italiane.

Una volta selezionata l’offerta di lavoro si potrà inviare il curriculum tramite il form online creato appositamente. Ultima data utile per inviare le candidature è il 31 gennaio 2023.

Si ricorda che periodicamente Poste Italiane effettua anche altre ricerche di personale per espandere il loro team. Per cercare le posizioni aperte, basta collegarsi al sito ufficiale e andare alla pagina dedicata alle selezioni in corso. Da lì si potrà prendere visione di tutte le posizioni aperte e inviare la propria candidatura online, attraverso il caricamento del curriculum vitae nel data base dell’azienda.