Aeroporto Catania: inaugurato presepe dentro una storica 500 [FOTO]

Inaugurato presso l'aeroporto di Catania un presepe dentro una storica Fiat 500: rimarrà esposto fino alla fine delle feste natalizie.

Da questa mattina presso l’aeroporto di Catania è possibile ammirare un presepe dentro una storica Fiat 500, dedicato a Giovanni Paolo II. Il presepe è stato ideato da Salvatore Marcinnò e realizzato da Giacomo Buscemi e Vincenzo Velardita, il presepe rimarrà esposto nella Hall partenze per tutta la durata delle feste natalizie.

Alla cerimonia di presentazione erano presenti l’amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo e l’artista che ha realizzato le figure tipiche della tradizione ceramista del Calatino. Nico Torrisi ha commentato:”È una bellissima opera che ospitiamo con grande piacere, Caltagirone ha sempre arricchito la Sicilia con le sue ceramiche e con i suoi prodotti locali molto attrattivi e questa iniziativa fa sì che i passeggeri in arrivo possano ammirare la misura artistica di una città ricca, bella e affascinante. È un invito a visitare le bellezze della Sicilia di cui Caltagirone è una delle espressioni e siamo certi che i passeggeri e i turisti apprezzeranno questa magnifica opera”.

Il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo ha ringraziato Nico Torrisi e ha dichiarato: “Esporre questo magnifico presepe in aeroporto consente a Caltagirone di attestarsi sempre di più come una città che guarda alla sua promozione turistica e storica. Siamo di fronte a un gioiello della tradizione presepistica realizzato all’interno di in un elemento identitario per le famiglie italiane, una Fiat 500. Un’opera di straordinaria fatturaun’occasione di rilancio della nostra città e di richiamo”.