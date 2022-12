Lavoro, INFN cerca personale: posizioni aperte anche a Catania

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è alla ricerca di nuovo personale da assumere su territorio nazionale, in particolare possiamo trovare posizioni lavorative aperte anche a Catania.

Assunzioni in arrivo a Catania: per tutti colori che ambiscono ad una nuova posizione lavorativa, con sede presso al propria località di residenza, di seguito troverete un annuncio di lavoro che potrebbe fare al vostro caso. L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare assume diplomati e laureati nell’ambito dei progetti del PNRR. In arrivo 203 assunzioni, opportunità di lavoro anche a Catania. Per tutte le candidature aperte è necessario visitare l’opposita pagina. I bandi sono in scadenza nel mese di gennaio 2023.

Posizioni aperte a Catania

Sono 34 le posizioni aperte: 14 da “tecnico di ricerca” e 20 da “tecnologo di ricerca” per lavorare, presso la Sezione INFN etnea o presso i Laboratori Nazionali del Sud, su progetti di scienza di frontiera, a forte vocazione tecnologica, finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ulteriori profili ricercati