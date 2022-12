Caro voli per la Sicilia: in Manovra un fondo per i collegamenti aerei

Caro voli? Si compie un primo passo: ok ad un fondo per collegamenti aerei per Sicilia e Sardegna.

Da settimane non si fa che trattare delle difficoltà riscontrate da chi desidera spostarsi da e per la Sicilia usufruendo di collegamenti aerei.

Con l’obiettivo di eliminare o almeno ridurre gli svantaggi derivanti dall’insularità, il Ministero delle Infrastrutture (MIT) ha approvato l’istituzione di un fondo speciale riservato alle due isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna. È quanto previsto da un emendamento riformulato alla Manovra che, nelle scorse ore, ha ottenuto l’approvazione della Commissione Bilancio della Camera.

Si stima una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e di ben 15 milioni per il 2024. Si punta, così, ad assicurare un “completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna“.

Si esplicita che le disposizioni si applicheranno ai cittadini residenti nelle sole Regioni di Sicilia e Sardegna.