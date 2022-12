Meteo Sicilia, temperature anomale in arrivo: previsti picchi di 25 gradi

Meteo Sicilia: maltempo messo da parte nell'Isola, che sarà caratterizzata da temperature anomale per il mese di dicembre, con picchi fino a 24/25 gradi.

Meteo Sicilia: l’isola si appresta ad affrontare giornate caratterizzate da sbalzi termici, mettendo da parte il maltempo e le piogge. Nelle giornate di oggi e domani e nel weekend, infatti, secondo le previsioni, si raggiungeranno temperature anomale che non rispecchiano quelle tipiche del mese di dicembre. In alcune province, le temperature massime arriveranno a toccare i 24/25 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

Come già anticipato, maltempo che viene messo da parte in questi giorni di metà dicembre. Nella giornata di oggi sole e nubi sparse con precipitazioni assenti in tutta la Sicilia, secondo le previsioni di ilmeteo.it. Spicca la temperatura massima di 25 gradi per quanto riguarda Siracusa, la più alta dell’isola, seguita da Messina con 24, mentre nelle altre province, la massima oscilla tra i 20 e i 23 gradi, eccetto Enna e Caltanissetta rispettivamente a 18 e 19 gradi.

Le previsioni per domani

Domani, venerdì 16 dicembre, la situazione meteo Sicilia è pressoché la stessa della giornata di oggi. Siracusa si mantiene la città con la temperatura massima più alta, sempre di 25 gradi, affiancata da Messina che toccherà anch’essa la stessa temperatura. Piogge assenti e soleggiato in tutta la Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Temperature anomale di oggi e di venerdì che si abbasseranno durante il weekend, che resta comunque privo di piogge. Da 25 gradi, la massima più alta scenderà a 22 nella giornata di sabato 17 e a 20 per quanto riguarda domenica 18. Città più fredda Enna, la cui minima toccherà i 4 gradi.

Meteo Catania

Catania è tra le città interessate ai picchi anomali di temperatura delle giornate di oggi e di domani. Per quanto riguarda oggi, la temperatura massima che raggiungerà il capoluogo etneo sarà di 23 gradi, intorno alle ore 13, mentre domani 16 dicembre, nella fascia oraria dalle 12 alle 15, la temperatura toccherà i 24 gradi.

Situazione che si ripristina quasi agli standard del mese di dicembre, pur mantenendo temperature più alte rispetto alla media, nel weekend. Nella giornata di sabato niente piogge ma cielo coperto a partire dal tardo pomeriggio, che si protrarrà fino alla mattina di domenica 18. Pioggia debole nelle ultime ore della giornata, a partire dalle 23.