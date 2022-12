Meteo Sicilia, pioggia e vento in tutta l’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: l'Isola si sveglia coperta dalla nuvole e dal cielo grigio con piogge e vento. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: l’Isola si è svegliata, stamani, con il cielo grigio, nuvoloso e con piogge sparse in quasi tutta la Regione. Come diramato ieri dalla Protezione Civile, per oggi è prevista allerta gialla in gran parte della Sicilia. Di seguito, la situazione meteo nei prossimi giorni in Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi

L’inverno sembrerebbe essere arrivato in Sicilia ufficialmente. Tra freddo e pioggia, le festività di Natale sono ormai alle porte, così come l’arrivo del nuovo anno e dell’Epifania. Tuttavia, nelle ultime settimane le piogge non sono mancate e nei prossimi giorni in Sicilia la situazione non sarà stabile. Di seguito le previsioni per la giornata odierna.

Infatti, durante la giornata di oggi il meteo sarà pressoché lo stesso in tutta l’Isola caratterizzato da piogge e schiarite con temperature medie tra gli 11 e i 19 gradi. Trapani sarà l’unica provincia che avvertirà di più lo stato di allerta gialla in quanto sono previste piogge abbondanti.

Meteo Sicilia: le previsioni per domani

Secondo quanto riporta il meteo.it la giornata di domani dovrebbe essere migliore rispetto alla giornata odierna ed infatti il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e piogge isolate in alcune province, nello specifico nelle province di Caltanissetta ed Enna. Nelle altre province siciliane il cielo sarà coperto o ci sarà il sole come nella province di Messina, Trapani, Palermo, Siracusa, Agrigento, Ragusa e Catania.

Meteo Catania

A Catania, invece, durante la giornata odierna sono previste piogge isolate e il cielo sarà coperto per tutta la giornata. La temperatura minima sarà di 12 gradi e la massima di 17 con presenza di vento forte. La giornata di domani invece, mercoledì 14 dicembre, sarà caratterizzata da nubi sparse, temperature in risalita con una massima di 20 gradi ed una minima di 16 e il vento sarà moderato.

Dunque, non ci resta che sperare che questo tempo stabile si mantenga anche per il fine settimana, che, come in quello passato, è stato caratterizzato da piogge e freddo.