Lavoro Catania: posizioni aperte in Lidl, Eurospin e Primark

Lavoro Catania: le reti di supermercati Eurospin e Lidl, e l'azienda di abbigliamento e oggettistica Primark, sono alla ricerca di nuovo personale.

Lavoro Catania: nuove opportunità attendono coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego in una delle diverse filiali di grandi aziende del calibro di Primark, Lidl e Eurospin presenti sul territorio catanese. Sono ricercate, infatti, diverse figure lavorative: ma quali requisiti vengono richiesti ai candidati? Quali posizioni sono state aperte per la ricerca?

Lavoro Catania: Primark

Primark, azienda irlandese attiva sin dal 1969, ha aperto lo scorso anno la sua prima e finora unica filiale siciliana: si trova presso il centro commerciale “Centro Sicilia”, sito a Misterbianco. Da allora, il negozio è spesso alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico; per questo motivo, alla sezione Careers del sito di Primark, è possibile consultare ben quattro offerte di lavoro per:

Team Manager , full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiede esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO come punto di riferimento all’interno di un team e la disponibilità al trasferimento;

, full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiede esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO come punto di riferimento all’interno di un team e la disponibilità al trasferimento; Store Manager Sud Italia , full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiedono esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione diretta di team manageriale;

, full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiedono esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione diretta di team manageriale; Department Manager , full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiedono esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

, full time e a tempo indeterminato, ai quali si richiedono esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team; Addetto alle vendite, infine, part-time e a tempo determinato, ai quali viene richiesta positività, flessibilità, determinazione, attitudine al servizio clienti.

Lavoro Catania: Eurospin e Lidl

Eurospin, rete di supermercati discount di origine italiana, è alla ricerca, per le proprie sedi presenti a Catania, di addetti vendita appartenenti alle categorie protette, L. 68/99 artt. 1 e 18. Come spiegato dall’annuncio, “si richiede, preferibilmente, esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO”; non solo, il candidato o la candidata ideale dovrà essere indispensabile provvisto di un mezzo di spostamento.

Lidl, rete di supermercati di origine tedesca, è invece alla ricerca di nuovo personale per la propria sede regionale sita in Contrada Cubba, a Misterbianco. Si ricercano: