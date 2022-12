Sicilia, è allerta gialla per maltempo: le previsioni

Meteo Sicilia: è attesa allerta gialla in tutta l'Isola. Di seguito le previsioni per la giornata odierna.

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla in Sicilia per la giornata odierna. Infatti, durante il corso della giornata sono attese piogge e forti temporali in tutta l’Isola. Dunque, dopo il weekend che è stato caratterizzato da piogge e schiarite anche l’inizio della settimana non è dei migliori. Ecco le previsioni.