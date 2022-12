Catania, 46enne trovato morto in casa: indagini in corso

Trovato cadavere a Catania, indagini in corso. Si tratterebbe di un 46enne che viveva con altre cinque persone e un cane.

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto a Catania, in un appartamento in zona Corso Indipendenza. Potrebbe trattarsi di morte per cause naturali, tuttavia non avendo alcuna certezza proseguono le indagini. Secondo le prime testimonianze, la nipote dell’uomo deceduto avrebbe riferito che si tratti di causa naturale. L’uomo viveva insieme a cinque persone ed un cane.

Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia accompagnata dal personale del 118 e la polizia scientifica. Al momento è stato vietato l’ingresso ai restanti familiari nell’appartamento, dal momento che è in fase di accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria. Si attende la decisione del Pm sull’ipotesi dell’autopsia.