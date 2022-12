Sicilia, i giorni festivi è vietato vendere pane nei centri commerciali: la decisione del Cga

Il ricorso è stato respinto dal Cga, in tutta la Regione la Domenica e nei festivi non si produrrà pane nei centri commerciali.

I giudici del Cga, hanno deciso di respingere il ricorso presentato dalla Federdistribuzione, confermando che la la domenica in tutta la Regione, i centri commerciali non potranno produrre e vendere il pane fresco, questo per tutelare la categoria dei panificatori ma anche i consumatori finali del prodotto, il provvedimento tuttavia sarà applicato tutte le domeniche e nei festivi.

Federdistribuzione guardando all’interesse delle grandi aziende, ha presentato il decreto al Tar prima e successivamente al Cga, sono intervenute anche l’Assipan Sicilia, Confcommercio Imprese per l’Italia, difesa dagli avvocati Francesco Carità e Giuseppe Ribaudo, col l’obbiettivo di difendere il decreto e per proteggere la categoria dei panificatori.

Il Cga ha respinto l’appello sia in primo grado e anche in secondo grado, confermando dunque il decreto assessoriale, che conferma la sua validità. Sarà dunque vietato produrre pane un giorno alla settimana e per minimo due domeniche al mese.

Secondo gli avvocati Ribaudo e Carità: “È stata messa fine ad una lunga e legittima battaglia sindacale, garantendo continuità e certezza ai panificatori che hanno il diritto di godere del riposo settimanale per una migliore qualità della vita e l’esplicazione a pieno i diritti civili e religiosi. Sarebbe opportuno adesso, sul solco di questo decreto, di cui è confermata la definitiva legittimità dal giudice amministrativo, l’Assemblea Regionale adotti una compiuta disciplina a tutela di una categoria che da anni attende piena tutela”.