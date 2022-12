Incidente in Sicilia, coinvolta una coppia: muore donna di 31 anni

Nuovo incidente mortale in Sicilia: a perdere la vita, questa volta, una donna di soli 31 anni.

Nel giro di tre giorni, a Scoglitti (nel Ragusano), si è verificato un secondo tragico incidente mortale: è stata coinvolta una coppia.

Ha perso la vita una donna di 31 anni. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la vittima stava viaggiando in compagnia del marito su uno scooter che di lì a poco si sarebbe schiantato, per cause ancora da verificare, contro un automobile (una Fiat Panda).

Il marito, in gravi condizioni, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.