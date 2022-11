A Catania arriva la Christmas card per bus, metro e parcheggi: ecco come muoversi

A Catania arriva la Christmas card per bus, metro e parcheggi. Di seguito tutte le info utili per ottenerla e come funziona.

La Christmas card permetterà ai cittadini di usufruire di alcuni parcheggi, prendere bus e metro al costo di 10 euro. La card sarà valida dal 6 dicembre al 6 gennaio. Nello stesso periodo, inoltre, saranno sospese le strisce blu nelle vie più commerciali.

Queste sono le iniziative che il comune di Catania mette in campo in occasione delle feste natalizie.nA presentarle sono stati il commissario straordinario Federico Portoghese, l’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia e il direttore generale della Ferrovia Circumnetnea Salvatore Fiore. “Oggi presentiamo i nuovi servizi legati alla mobilità sostenibile durante le festività natalizie – ha detto Portoghese – che portano una ventata di ottimismo in città. Con Amts e Fce Metro abbiamo avviato, infatti, anche quest’anno un piano di mobilità che incentiva ulteriormente l’uso dei mezzi pubblici”.

Inoltre, come ogni anno, è previsto il bus storico di Amts “La corriEra Fermate Cartura”, allestito in collaborazione con l’Associazione Culturale Cartura di Alfredo Guglielmino che visiterà le principali piazze nel periodo natalizio dall’8 Dicembre 2022 al 6 Gennaio 2023 nonché il centro storico catanese. Il biglietto del Bus avrà un costo €1 a tiratura limitata per gli amanti del collezionismo realizzato dall’artista catanese Alfredo Guglielmino con decorrenza 6 Dicembre 2022 e scadenza 6 Gennaio 2023.

Dall’8 dicembre anche la metropolitana di Catania chiuderà alle ore 22:30 e nei fine settimana la possibilità di usare fino alle 2 di notte il Metro Shuttle che coprirà su gomma lo stesso percorso effettuato dalla metro.