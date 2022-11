Saldi invernali 2023, Sicilia prima Regione a partire: il calendario

Saldi invernali 2023: in Sicilia si parte prima che nel resto d'Italia. Ma quando di preciso? Le date ed ulteriori dettagli sulla nuova stagione di ribassi.

Saldi invernali 2023: nuove date da segnare in calendario per gli amanti dello shopping, gli stessi che hanno recentemente approfittato del Black Friday e del Cyber Monday.

Fra appena qualche settimana si saluterà il nuovo anno e, con questo, anche l’arrivo di nuove promozioni. Reso pubblico da Confcommercio il calendario dei saldi invernali 2023: ad aprire le danze sarà proprio la Sicilia. Di seguito date Regione per Regione e dettagli.

Saldi invernali 2023: parte la Sicilia

I siciliani saranno lieti di sapere che la Sicilia anticiperà tutte le altre Regioni d’Italia e sarà la prima ad inaugurare la nuova stagione dei ribassi. Nell’Isola si potrà andare a caccia dell’imperdibile offerta a partire dal 2 gennaio 2023, e ancora fino al 15 marzo. In altre parti della Penisola, invece, bisognerà attendere almeno fino a giorno 5 gennaio per il via.

Si esplicita che le date di fine stagione risultano in molti casi ancora in fase di aggiornamento.

Saldi invernali 2023: date Regione per Regione

Come già anticipato, Confcommercio ha reso pubblico il calendario dei saldi d’inverno per il prossimo anno, ormai alle porte. Di fatto non è prevista una giornata comune come nel caso del Black Friday: le date possono variare da Regione a Regione. Eccole di seguito: