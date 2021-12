Saldi invernali 2022, in Sicilia si parte in anticipo: ecco quando

Spunta la data d'inizio dei saldi invernali in Sicilia: per la gioia di molti, si partirà in anticipo.

I siciliani amanti dello shopping saranno lieti di sapere che quest’anno il benvenuto ai saldi invernali verrà dato in anticipo. In Sicilia il nuovo periodo dei saldi partirà il 2 gennaio 2022, dunque qualche giorno prima rispetto allo scorso anno. I precedenti saldi invernali, di fatto, sono iniziati il 7 gennaio 2021: il “ritardo” era stato conseguenza diretta delle limitazioni e dei divieti imposti dell’emergenza sanitaria.

L’assessorato regionale alle Attività produttive ha ora accolto la richiesta delle associazioni di categoria, decisi a richiedere un avvio anticipato ed in linea con quello fissato per il resto d’Italia.

Il decreto in merito all’inizio dei saldi in Sicilia dovrebbe uscire a giorni: è quanto annunciato dall’assessore Turano.

“Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti – ha dichiarato Turano – , che conoscono a fondo il mercato in questo particolare momento, e anticipare la data'”.

La fine dei saldi in questione è prevista per il 15 marzo 2022.