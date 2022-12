Saldi invernali 2023 Sicilia, quando iniziano e finiscono? Le date

Saldi invernali 2023: Sicilia parte per prima, insieme ad un'altra Regione. Ma nell'Isola per quanto tempo sarà possibile acquistare risparmiando? Cosa sapere.

Saldi invernali 2023: Sicilia tra le prime, seguita a ruota da altre Regioni. Ma secondo quale calendario? Di seguito tutte le date da segnare in calendario.

Saldi invernali 2023 Sicilia: quando iniziano e finiscono

Tutti hanno appena terminato di fare i regali di Natale, eppure a breve i negozi torneranno a popolarsi per via dei nuovi saldi invernali. A tal proposito una buona notizia viene riservata a chiunque abiti in Sicilia: nell’Isola l’inizio della stagione dei saldi è atteso già per il prossimo 2 gennaio, diversi giorni prima rispetto al resto d’Italia. Tale anticipo vale per poche altre Regioni.

I siciliani potranno andare “a caccia” di occasioni almeno fino al prossimo 15 marzo: è questa la data prevista per la fine dei saldi invernali 2023.

Saldi invernali 2023: le date Regione per Regione

Altri italiani non dovranno di certo rinunciare ai saldi, soltanto attendere qualche ora in più. Di fatto nella maggior parte dei casi il via è previsto per il giorno precedente l’Epifania, che segna tradizionalmente la fine delle festività. Ad ogni modo, spostandosi da una parte all’altra della Penisola, si nota che i periodi all’insegna delle offerte variano. È utile, dunque, consultare il calendario completo in merito ai saldi invernali 2023: