Pasticcerie, alcune siciliane tra le migliori d’Italia: la Guida Gambero Rosso

Pasticcerie migliori d'Italia? La nuova Guida Gambero Rosso premia anche quelle siciliane: ecco quali nello specifico.

Resa finalmente pubblica la Guida Pasticceri e Pasticcerie 2023 del Gambero Rosso: decretate anche quest’anno, dunque, le migliori pasticcerie della Penisola. Tra queste figurano anche alcune “siciliane”: di seguito i riconoscimenti attribuiti.

La miglior pasticceria d’Italia

La dodicesima edizione incorona, seguendo diversi specifici criteri, Dalmasso (Avigliana-Torino): premiata con il massimo riconoscimento delle Tre Torte, è considerata la pasticceria migliore d’Italia. Sul podio anche:

Blasetto (Padova) e Maison Manilia Montesano sulla Marcellana (Salerno);

Besuschio (Abbiategrasso-Milano).

Considerate anche le pasticcerie salate: spiccano tra tutte, in questo caso, Pfatisch (Torino) e a Garda Foodie (Riva del Garda-Trento)

Pasticcerie siciliane: le migliori secondo Gambero Rosso

Presente anche tanta Sicilia in questa nuova Guida Pasticceri e Pasticcerie. Tre Torte per il Caffè Sicilia di Noto, nel Siracusano, e per Sciampagna di Marineo, nel Palermitano.

Tra le diverse province dell’Isola, quella di Palermo conta un vero e proprio record di prestigiosi riconoscimenti. Tra le migliori Due Torte, ovvero i 63 locali ad un passo dalla vetta, ci sono anche:

Pasticceria Cappello , a Palermo

, a Palermo Antico Caffè Spinnato , a Palermo;

, a Palermo; Caffè Delizia di Bolognetta , in provincia di Palermo;

, in provincia di Palermo; Pasticceria Palazzolo di Cinisi, sempre nel Palermitano.

Il titolo Migliore Pastry Chef della Sicilia spetta, invece, a Fabrizio Fiorani del Duomo di Ragusa.