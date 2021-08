Sicilia, migliori gelaterie secondo Gambero Rosso: una nel catanese

Gambero Rosso, come ogni anno, ha stilato la lista delle migliori gelaterie d'Italia. Presente anche una gelateria nel catanese.

Gambero Rosso, come ogni anno, ha stilato la propria guida con le migliori gelaterie d’Italia nel 2021. Infatti, per i siciliani o per i turisti è fondamentale poter gustare un gelato durante il periodo estivo. Tuttavia, di seguito i migliori luoghi secondo Gambero Rosso.