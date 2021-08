Street Food di pesce, i migliori secondo Gambero Rosso: c’è anche Catania

Ogni anno Gambero Rosso stila delle classifiche con i migliori Street food di pesce in Italia: presente anche storico luogo in cui degustare i cartocci di pesce fritto.

Come ogni anno, Gambero Rosso, stila la lista con i migliori Street Food in cui mangiare pesce fritto in Italia. Il pesce fritto, infatti, è un’arte. Esso viene servito in dei tipici coni di carta e si tratta di cibo tipico presente nelle costiere italiane, dal Veneto fino alla Sicilia. Nella classifica di Gambero Rosso è presente anche un famosissimo street food a Catania.

Migliori Street Food di pesce in Italia