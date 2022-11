Sicilia, spara tre colpi di pistola: arrestato giovane ventiduenne

Non si era rassegnato alla fine della sua storia con l'ex. Perseguitava anche i familiari fino al tragico evento dell'altra sera: spara tre colpi di pistola, indirizzati ai due cani e alla cugina dell'ex.

Gela: un giovane di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, tentata uccisione di animali, porto abusivo di pistola e atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e dei familiari di quest’ultima.

Non rassegnatosi alla fine della loro storia d’amore, il giovane ha continuato a perseguitare lei e anche i familiari, arrivando anche a compiere atti di violenza nei loro confronti. L’ultimo e tragico episodio risale proprio alla sera del 14 novembre: il giovane, dopo il suo appostamento dinanzi alla casa della ex, spara tre colpi di pistola: due sono indirizzati ai due cani Corso (uno ferito alla zampa e uno alla mandibola, per fortuna non sono state ferite mortali), il terzo è indirizzato alla cugina della ex, che una volta uditi i primi colpi, si è precipitata nel cortile.

Il bersaglio, per fortuna, è stato mancato. L’uomo è subito fuggito sul suo scooter e i carabinieri sono riusciti a fermarlo dopo poche ore.

Durante la giornata di ieri, domenica 20 novembre, il Gip Francesca Pulvirenti, su richiesta della Procura di Gela, ha convalidato l’arresto e il ventiduenne è stato portato in carcere.