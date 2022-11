In Sicilia il primo borgo gentile d’Italia: l’iniziativa

Salemi nel trapanese, diventa il primo "Borgo gentile" d'Italia, ci saranno tante iniziative presso il territorio salemitano.

Salemi il borgo del trapanese, diventa il primo Borgo gentile d’Italia, il traguardo è stato raggiunto la scorsa mattinata durante una manifestazione presso il Castello normanno svevo dove è stata accetta l’intesa con l’associazione di volontariato My Life Design Onlus che vuole attuareazioni di sfondo sociale.

Quindi a Salemi ci saranno varie iniziative che coinvolgeranno le scuole, e soprattutto gli alunni che scopriranno meglio loro stessi attraverso l’attività in collaborazione con l’ospedale Vittorio Emanuele III, sono previsti inoltre percorsi di salvaguardia per il borgo e per le aree archeologiche del territorio salemitano.

Tutto questo avverrà sotto lo sguardo della gentilezza seguendo così i principi della onlus nata nel 2018 da Daniel Lumera, presente durante l’evento, invece a rappresentare il borgo erano presenti: il sindaco Domenico Venuti e l’assessore comunale delle Politiche sociali Rina Gandolfo. Il sindaco ha sottolineato come: “Viviamo un periodo molto difficile sotto il profilo delle tensioni internazionali, e da Salemi mandiamo un messaggio di pace“