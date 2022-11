Catania, tamponamento in tangenziale: chilometri di coda

Tamponamento in tangenziale che sta causando chilometri di coda. Nell'impatto un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportando al San Marco di Catania.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un tamponamento in tangenziale direzione Siracusa allo svincolo tra San Giovanni Galermo e Misterbianco. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, una pattuglia della polizia stradale e una squadra dell’Anas. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Marco, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora note ma un mezzo è finito su un’altra autovettura dopo il tamponamento. Tuttavia, a causa di ciò si è creata una fila di circa 4,5 km.