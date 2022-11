RdC, cresce numero di beneficiari: Sicilia seconda in Italia per importi e richiedenti

Dal 2019 al 2022, il numero di richiedenti del Reddito di Cittadinanza in Sicilia è aumentato sensibilmente: ecco tutti i risultati del rapporto INPS.

Continua, specialmente nel Sud Italia, l’impennata dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale richiedibile dai cittadini italiani a partire dallo scorso 6 marzo 2019.

Secondo l’ultima ricerca pubblicata dall’INPS, effettuata dall’Osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza nel lasso di tempo compreso tra lo scorso gennaio e settembre del 2022, il numero di richiedenti sale notevolmente passando dal Settentrione al Meridione: a Nord, infatti, i beneficiari sono circa 430mila, a differenza del Centro, dove a richiederlo, invece, sono in 328mila; scendendo a Sud e nelle Isole, tuttavia, i richiedenti diventano ben 1.69 milioni.

Reddito di Cittadinanza: la situazione siciliana

Focalizzandosi, in particolare, sulla Sicilia, si denota come tra gennaio e settembre siano stati raggiunti i 299mila usufruenti, per ben 694.855 beneficiari: una cifra incredibilmente alta per soli 9 mesi, considerando come, nei 12 mesi dello scorso anno, gli usufruenti sono stati 308mila circa (ben 733.458 beneficiari); il trend, dunque, è in aumento ed è destinato a superare la cifra del 2021 entro la fine dell’anno, ponendo la Sicilia come usufruente del RdC al 18,25% del totale italiano.

Crescono gli usufruenti, ma crescono anche gli importi mensili medi: se lo scorso anno venivano erogati 595,10€ al mese, quest’anno si è saliti a 597,29€, una crescita di più del 50% dal 2020, quando i richiedenti erano solo 274mila circa e percepivano una mensilità pari a 583,87€.

Le cause di una crescita tale sono da attribuire, certamente, allo scoppio della pandemia: sono numerose le famiglie trovatesi senza alcuna fonte di sostentamento, specialmente durante il lunghissimo periodo di chiusura. Tuttavia, la Sicilia, con questi numeri, diventa perciò la seconda regione d’Italia: occorre notare, in conclusione, come sul gradino più alto del podio sieda la Campania, dove gli importi mensili superano i 600 euro e i richiedenti, in salita ogni giorno, hanno superato i 345mila.