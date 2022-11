Musica, Venditti e De Gregori in concerto a Catania: le date dei live

Antonello Venditti e Francesco De Gregori porteranno la loro storica musica in giro per i teatri italiani: Catania sarà l'unica tappa siciliana dei due cantautori.

Riparte da stasera, al Pala Partenope di Napoli, il tour dei principali teatri italiani che vedrà protagonisti due cantautori del calibro di Antonello Venditti e Francesco De Gregori: i due daranno una nuova veste ad alcuni dei loro successi più conosciuti, canzoni che, in tutto e per tutto, sono divenute le colonne sonore di intere generazioni di persone.

Una volta partiti da Napoli, i due cantanti faranno tappa in Sicilia: unica città scelta di tutta l’Isola sarà proprio il capoluogo etneo, Catania. Qui, Venditti & De Gregori si esibiranno presso il Teatro Metropolitan, i prossimi lunedì 7 e martedì 8 novembre. Ma per chi non dovesse arrivare ad assistere ai concerti dei prossimi giorni, niente paura: i due cantautori hanno scelto nuovamente la città etnea per una terza data, il prossimo 8 febbraio 2023, da svolgersi sempre presso il Teatro Metropolitan.

Assieme ai due celebri cantanti, assieme a loro sul palco saliranno artisti a loro legati da un lungo rapporto di amicizia e collaborazione: Alessandro Canini alla batteria, Paolo Giovenchi alle chitarre, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Chierni alle tastiere, Carlo Gaudiello al piano, Primiano Di Biase all’hammond, Fabio Pignatelli al basso, infine Alessandro Valle al mandolino e pedal steel guitar. I biglietti per quello che si annuncia un grande spettacolo sono già in vendita presso i circuiti abituali: Catania si prepara ad accogliere due volti storici della musica italiana.