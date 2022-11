Meteo Sicilia, attesi temporali: diramata allerta “arancione” in tre province

Meteo Sicilia: diramata allerta "arancione" per parte dell'Isola. Di seguito le previsioni estrapolate dal nuovo avviso del Dipartimento della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: sole e caldo anomalo, protagonisti anche a inizio novembre, cedono il passo, ora, al maltempo. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: diramata per la giornata di domani (sabato 5 novembre) l’allerta “arancione” per il Trapanese, il Palermitano e il Messinese tirrenico. Per il resto del territorio regionale è stata diramata, invece, l’allerta “gialla”. Si esplicita che il nuovo avviso è valido fino alle ore 24:00 di domani.

Meteo Sicilia: l’avviso nel dettaglio

Secondo quanto esplicitato nel nuovo avviso, sono attese per domani, 5 novembre, precipitazioni “da sparse a diffuse, sui settori tirrenici, con rovesci o temporali, con quantitativi cumulati moderati” e “sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori settentrionali e occidentali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Sul resto dell’Isola, invece, previste precipitazioni “isolate, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli“.

Si dovrebbe assistere, inoltre, ad un sensibile calo delle temperature.

E per quanto concerne, invece, i venti?

“Da forti a burrasca nord-occidentali – si legge, infine, nell’avviso della Protezione Civile – , con rinforzi di burrasca forte sui settori occidentali e meridionali e sui rilievi“.

Di seguito un’immagine tratta dal nuovo avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.