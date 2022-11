Catanese prova ad introdurre cellulari nel carcere dove è recluso il fratello: denunciato 24enne

24enne catanese cerca di introdurre cellulari nel carcere di reclusione del proprio fratello.

Nella mattinata di oggi, a Ragusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile delle Compagnia di Ragusa hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 24enne catanese per il reato di tentato accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

La vicenda si è svolta nei pressi del carcere di Ragusa, nel corso di un posto di controllo effettuato da una gazzella dell’Arma, durante il quale la pattuglia è stata avvertita riguardo la presenza sospetta di un uomo nelle vicinanze delle mura perimetrali. La pattuglia in men che non si dica ha cercato di intercettare l’uomo in questione che, alla vista della gazzella, ha cercato di nascondersi all’interno di un cortile di un condominio situato nei pressi del carcere. Nonostante il tentativo, il 24enne è stato preso e durante la perquisizione sono stati trovati ben quattro cellulari e altrettante schede SIM. Nei giorni successivi è emerso che nel carcere di Ragusa è incarcerato il proprio fratello.