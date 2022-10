Metro Catania, 1 novembre servizio sospeso: l’avviso

Metro Catania: servizio sospeso martedì 1 novembre. L'avviso nel dettaglio.

Un avviso destinato ad attirare l’attenzione di chi usufruisce dei mezzi pubblici per spostarsi a Catania è stato reso pubblico sul sito FCE: si riferisce agli interessati che martedì 1 novembre 2022 non sarà possibile utilizzare la metropolitana. Questa resterà chiusa per l’intera giornata.

“Si avvisa la gentile utenza – riporta una nota – che nella giornata di martedì 1 novembre il servizio di Metropolitana sarà sospeso“.