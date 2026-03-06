Si avvia a conclusione una fase importante dei lavori di ammodernamento della metropolitana di Catania. FCE ha comunicato il ripristino della piena operatività della stazione Borgo e il contestuale avvio di nuovi interventi presso la stazione Giuffrida.

Riapertura della stazione Borgo e fine delle navette

A partire da lunedì 9 marzo 2026, la stazione Borgo tornerà nuovamente operativa e riaprirà regolarmente al pubblico per il normale servizio viaggiatori, rispettando il consueto orario di esercizio.

Con la riapertura della fermata, sarà contestualmente sospeso il servizio sostitutivo tramite navetta su gomma, che era stato attivato nelle scorse settimane per limitare i disagi causati dai cantieri. L’intervento appena concluso rientra nel più ampio programma di adeguamento infrastrutturale volto a garantire un servizio più efficiente e sicuro.

Nuovi interventi: chiusura temporanea della stazione Giuffrida

Il cronoprogramma di ammodernamento della linea proseguirà con una nuova fase di lavori. A partire da lunedì 16 marzo 2026 e fino al 20 aprile 2026, la stazione Giuffrida rimarrà temporaneamente chiusa al pubblico.

Durante questo periodo:

I treni continueranno a circolare regolarmente lungo l’intera linea.

Presso la stazione Giuffrida il transito avverrà senza effettuare la fermata .

Il servizio resterà attivo e senza variazioni in tutte le altre stazioni della metropolitana.

L’obiettivo degli interventi rimane il potenziamento complessivo della rete sotterranea per adeguarla alle moderne esigenze di mobilità della città di Catania.