Da oggi, 9 febbraio, scatta lo stop alla storica fermata per interventi di ammodernamento tecnologico. Ecco il piano dei trasporti alternativi e cosa cambierà per gli utenti.
CATANIA – Come annunciato nelle scorse settimane da Ferrovia Circumetnea, la stazione Borgo della metropolitana di Catania chiude i battenti a partire da questa mattina, 9 febbraio 2026. La sospensione del servizio presso lo snodo di via Etnea durerà esattamente un mese, con la riapertura prevista per l’8 marzo.
La chiusura si è resa necessaria per consentire interventi strutturali non più rimandabili: l’installazione di nuovi sistemi di segnalamento digitale e il restyling delle banchine, operazioni che rientrano nel piano di potenziamento dell’intera linea in vista dell’imminente apertura delle nuove tratte cittadine.
Il piano della mobilità: come muoversi
Per ridurre al minimo i disagi dei pendolari, è stato attivato un piano di emergenza che prevede:
-
Navetta sostitutiva “Milo-Borgo”: Un servizio bus circolare gratuito che collegherà la stazione Milo (regolarmente aperta) con la piazza del Borgo. Le frequenze saranno sincronizzate con l’arrivo dei treni (ogni 10-15 minuti nelle ore di punta).
-
Interscambio Bus: Le linee FCE che collegano i comuni dell’hinterland faranno capolinea provvisorio presso la stazione Milo, che diventa temporaneamente il principale hub di scambio per chi arriva da fuori città.
-
Continuità del servizio: Il resto della tratta (da Nesima a Stesicoro/Fontanarossa) rimane pienamente operativo, con i treni che transiteranno dalla stazione Borgo senza però effettuare la fermata.
Perché questi lavori?
L’intervento alla stazione Borgo non è solo estetico. I tecnici lavoreranno all’integrazione del nuovo sistema di controllo centralizzato che permetterà, entro la fine dell’anno, di ridurre la frequenza dei treni a soli 4 minuti nelle ore di punta.
“Chiediamo pazienza ai cittadini,” si legge nella nota ufficiale. “Questo mese di chiusura è l’ultimo grande sacrificio necessario per consegnare a Catania una metropolitana finalmente all’altezza delle grandi capitali europee.”
📅 Date da ricordare
-
Inizio chiusura: Lunedì 9 febbraio 2026.
-
Durata prevista: 28 giorni.
-
Riapertura stimata: Domenica 8 marzo 2026.