Fiera dei Morti Catania 2022: torna la manifestazione, ben nota e amata da molti. Come raggiungerla? Di seguito i consigli utili, ma anche gli orari d'apertura.

Fiera dei Morti Catania 2022: al via sabato 29 ottobre, alle ore 11:00, una degli appuntamenti più attesi dai cittadini del capoluogo etneo, e non solo. Ad ospitarla la sede dell’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, con ingresso da via Forcile: ma come raggiungerla? Di seguito alcuni consigli utili e informazioni da tenere bene a mente prima di partire.

Gli interessati avranno tempo fino al prossimo 3 novembre 2022 per prender parte alla celebre manifestazione fieristica. Di seguito gli orari osservati:

nei giorni festivi e prefestivi : apertura dalle ore 9:00 alle 24:00;

: apertura nei giorni feriali: apertura dalle ore 9:00 alle 22:30.

Fiera dei Morti Catania 2022: come raggiungere la manifestazione

Resta da chiedersi come raggiungere la manifestazione e trascorrere . I consigli utili non possono che variare a seconda del mezzo utilizzato. Nel caso in cui ci si spostasse con un’auto, per esempio, partendo da piazza Paolo Borsellino, occorrerebbe in particolare:

in primo luogo imboccare la SS 114 fino a svoltare in via Amerigo Vespucci ;

fino a svoltare in ; dopo aver percorso un breve tratto, svoltare a sinistra e inoltrarsi in via Forcile, per raggiungere infine l’ex Mercato Ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

E nel caso in cui, invece, si volesse evitare il traffico e si scegliesse di optare per un mezzo pubblico? Google Maps menziona, in questo caso, le seguenti linee AMTS:

523 (Piazza Borsellino – Gelso Bianco) : per scendere alla fermata di Via Zia Lisa e camminare per circa 9 minuti;

: per scendere alla fermata di Via Zia Lisa e camminare per circa 9 minuti; 524 (Piazza Borsellino – Santa Maria Goretti): in questo specifico caso occorrerà scendere alla fermata di Via Forcile.

Fiera dei Morti 2022: ulteriori informazioni utili

Sarà bene esplicitare un ulteriore dettaglio legato all’organizzazione dell’ormai tradizionale manifestazione fieristica. In occasione della Fiera dei Morti 2022 l’Amministrazione comunale ha, di fatto, disposto la chiusura del mercatino delle pulci della domenica organizzato a San Giuseppe La Rena.