Canadair precipitato nel Catanese: riprese le ricerche dei 2 piloti dispersi

Riprendono le ricerche dei due piloti dispersi in seguito al tragico incidente aereo di ieri. Utilizzati anche dei droni.

Ieri pomeriggio nel Catanese,più nel dettaglio nel territorio del Comune di Linguaglossa, un canadair è precipitato. Il mezzo era entrato in azione per spegnere un incendio in zona.

A monte Calcinera sono riprese le ricerche dei due piloti che si trovavano a bordo del Canadair 28: queste, di fatto, erano state sospese nella serata di ieri per via del buio.

I Vigili del Fuoco si sono uniti alle ricerche, mettendo in azione anche dei droni. Partecipano, inoltre, la Forestale e la Protezione Civile.

Un video, girato con un cellulare, aiuta a ricostruire la dinamica dell’incidente aereo: nelle immagini il Canadair che vola su monte Calcinera, ad un certo punto effettua un “lancio” sulle fiamme dell’acqua con cui si era rifornito in mare, per poi abbassarsi e sbattere con la carena sul terreno. Infine esplode.

L’incendio conseguente alla deflagrazione ha reso ancor più difficoltoso l’intervento dei soccorritori, dunque la ricerca dei piloti dispersi.

Nel frattempo su quanto accaduto indagano i carabinieri di Randazzo, coordinati dalla Procura di Catania.