Bonus genitori separati fino a 800 euro, Decreto in Gazzetta: come funziona

Bonus genitori separati fino a 800 euro, Decreto adesso in Gazzetta Ufficiale: emergono i primi dettagli in merito. Ecco le informazioni utili agli interessati.

Bonus genitori separati: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dello scorso 23 agosto contenente i dettagli in merito. Si tratta di un bonus dal valore monetario massimo di 800 euro e valido per 12 mesi. Di seguito i dettagli.

Bonus genitori separati: come funziona?

In Gazzetta è stato pubblicato, in particolare, il Dpcm per la “definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi” sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento.

Per ottenere il bonus è necessario possedere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro nell’anno in cui viene fatta richiesta per il sostegno.

Chi richiede il bonus, inoltre, deve dimostrare una riduzione o una sospensione dalla propria attività lavorativa (a partire da giorno 8 marzo 2020) pari almeno 90 giorni. In alternativa si può dimostrare di avere avuto un calo di reddito minimo del 30% tra il 2019 ed il 2020.

Il bonus verrà erogato ai soli genitori che da giorno 8 marzo 2022 a giorno 31 marzo 2022 non hanno ricevuto alcun assegno di mantenimento o lo hanno ricevuto ma solo in maniera parziale.

Bonus genitori separati, chi può ottenerlo?

Possono ottenere il bonus sia le madri che i padri separati: la cosa importante è che il richiedente rispetti tutti i criteri e tutte le procedure per riceverlo.

La somma verrà erogata ogni mese a ogni richiedente e può arrivare fino a 800 euro al mese, per un totale di 9.600 euro all’anno.

Il contributo inoltre può essere assegnato ai genitori di figli maggiorenni che sono portatori di handicap grave.

Bonus genitori separati: come presentare domanda?

Per il nuovo bonus, il Governo ha stanziato 10 milioni di euro: la misura dunque verrà erogata in base alla disponibilità del fondo e al numero di richiedenti ma, come in molti altri casi, fino all’esaurimento delle risorse.

Per presentare domanda, la persona interessata dovrà indicare l’importo dell’assegno di mantenimento e delle somme non pagate.

A breve verranno indicate, tramite specifico avviso, le modalità di richiesta.