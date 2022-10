Bonus psicologo 2022: quando escono le graduatorie e prenotare le sedute

Bonus psicologo INPS 2022: non è più possibile richiederlo. A breve verranno pubblicate le graduatorie e sarà possibile prenotare le sedute: ecco tutte le date.

Bonus psicologo 2022: stop alle relative richieste, e adesso? A breve sarà possibile prenotare le sedute per chi risulta beneficiario. Si sa già che numerosissimi italiani hanno presentato domanda nel corso del tempo messo a disposizione: di seguito i prossimi passaggi e le altre date da tenere a mente.

Bonus psicologo 2022: le graduatorie

In prima battuta occorrerà ricordare che il bonus psicologo consiste in un contributo con cui pagare le sedute presso specialisti.

Una volta scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha comunicato che entro giorno 7 dicembre ufficializzerà, tramite apposito avviso, l’approvazione (dunque la pubblicazione) delle graduatorie per l’assegnazione dell’interessante bonus.

A tal proposito, si esplicita che le graduatorie saranno stilate seguendo un criterio specifico: a partire dalle persone con ISEE più basso, (fino alla soglia massima di 50.000 euro) ma in base all’ordine in cui sono state inoltrate le richieste.

Si precisa, inoltre, che l’INPS avrà anche cura di informare gli interessati con le modalità già indicate nella circolare pubblicata lo scorso luglio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.

Bonus psicologo 2022: quando prenotare le sedute?

A partire dal giorno in cui verrà pubblicato l’avviso, tutti i beneficiari avranno a disposizione 180 giorni per poter usufruire dell’agevolazione e procedere con le sessioni di terapia. Da giorno 8 dicembre risulterà, inoltre, possibile usufruire della procedura volta a prenotare le sedute.

Bonus psicologo 2022: a quanto ammonta?

Come per altre misure, anche l’importo totale del bonus dipende dalla situazione economica di ciascun beneficiario, in particolare dall’ISEE. In questo caso, sono previsti: