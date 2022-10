Bonus occhiali 2022, come richiederlo e a chi spetta? Sono queste alcune delle domande che si pongono coloro i quali hanno intenzione di usufruire di questo beneficio economico statale.

Bonus occhiali 2022: come richiederlo? In tanti hanno diversi dubbi in merito a questo beneficio economico promosso dallo Stato. Infatti, esso si rivela un’opportunità utile a molti cittadini per risparmiare sull’acquisto di strumenti indispensabili come possono essere gli occhiali. Per questo motivo è importante capire quali sono i passaggi e i requisiti per poter presentare la richiesta e ottenere il beneficio. Ecco quindi tutte le informazioni necessaria per rispondere alla domanda “bonus occhiali 2022: come richiederlo e a chi spetta?”.

Bonus occhiali da vista: cos’è

Prima di sapere come presentare la richiesta per ottenere il contributo, è importante capire di cosa si tratta. Com’è facilmente intuibile, il bonus occhiali è un beneficio economico offerto dallo Stato che riguarda l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.

Nello specifico, il bonus sarà di 50 euro e sarà valido fino al 31 gennaio 2023 riguardo la spesa effettuata per acquistare uno dei beni indicati precedentemente. Inoltre, è fondamentale sottolineare che l’acquisto deve essere stato compiuto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali 2022: come richiederlo

Per poter ottenere il bonus occhiali 2022 è necessario presentare una richiesta formale dato che esso non è previsto automaticamente al momento dell’acquisto. In particolare, sarà necessario eseguire la procedura indicata per la presentazione della domanda bonus occhiali 2022, sia per chi non ha ancora effettuato l’acquisto che per chi ha già comprato gli occhiali o le lenti a contatto precedentemente.

La domanda va presentata per via telematica, tramite l’apposita applicazione web dedicata al bonus, la quale sarà disponibile sul sito del Ministero della Salute. Si sottolinea che, come nella maggior parte dei casi legati alla Pubblica Amministrazione, l’accesso alla procedura di richiesta e alla piattaforma sarà consentito solo tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Bonus occhiali: a chi spetta e requisiti

Tuttavia, prima di presentare la domanda è opportuno verificare di possedere i requisiti necessari per ottenere il bonus, altrimenti la richiesta verrà automaticamente scartata. Nello specifico, è necessario che il bene per il quale si richiede il bonus siano occhiali da vista o lenti a contatto correttive, e si sottolinea che il contributo è rivolto solo a specifiche categorie di cittadini. Infatti, esso è previsto per i nuclei familiari con ISEE non superiore ai 10mila euro.

Infine, il bonus riguarda i beni indicati precedentemente solo se saranno acquistati entro il 31 dicembre del 2023 o siano stati acquistati a partire dal 1° gennaio 2021. Nel primo caso, il bonus occhiali 2022 sarà erogato sotto forma di voucher, mentre nel secondo caso si tratterà di un rimborso.