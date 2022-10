Meteo Sicilia, il gran caldo persiste sull’Isola: temperature oltre i 30°

Meteo Sicilia: l'anticiclone africano persiste sull'Isola, facendo risalire le temperature in pieno periodo autunnale. Cosa aspettarsi fino alla fine del mese?

Meteo Sicilia: l’autunno sull’Isola, come tutta l’Italia, sembra non arrivare mai. Dopo alcune giornate caratterizzate da forti piogge, gli abitanti dell’Isola sono tornati nuovamente alle maniche corte e alle domeniche in spiaggia: le temperature continuano e continueranno ad aumentare almeno fino alla fine di ottobre, a causa dell’anticiclone africano i cui effetti persistono sull’Isola. Cosa aspettarsi, dunque, nei prossimi giorni?

Meteo Sicilia: superati i 30°

Già dalla giornata di oggi, martedì 25 ottobre, le temperature sembrano star risalendo: si attendono nelle prossime ore 33° a Siracusa, 32° nel Catanese, 31° nell’Agrigentino. Il gran caldo sembrerà stabilizzarsi nei giorni seguenti: domani, mercoledì 26 ottobre, e giovedì, 27 ottobre, si registreranno delle massime temperature di 31° nel Siracusano.

Da venerdì, il prossimo 28 ottobre, le temperature subiranno invece un crollo: se la massima registrata sarà di 28° nell’Agrigentino, le temperature più alte che verranno registrate sabato 29 ottobre saranno di 26° nella medesima provincia e, ancor meno, di 25° tra l’Agrigentino e il Catanese nella giornata di domenica, 30 ottobre. Tuttavia, nonostante il calo delle temperature, le giornate saranno caratterizzate dal bel tempo diffuso: non si prevedono annuvolamenti, segno che il cambio stagione è ancora lontano e che le t-shirt potranno rimanere nell’armadio giornaliero ancora per un po’.

Meteo Sicilia: le temperature a Catania

La provincia etnea sarà tra le zone più interessate dall’aumento delle temperature. Già oggi, 25 ottobre, si potrebbero registrare nelle ore centrali del giorno fino a 32°, che si ridurranno alle massime di 31° tra mercoledì e giovedì. Seguirà, poi, un calo repentino delle temperature: ecco che, nel fine settimana, si registreranno massime comprese tra i 25° e i 27°; la giornata di Halloween, il prossimo 31 ottobre, ultimo giorno del mese, sarà caratterizzata da bel tempo diffuso e una massima di 26°. Niente paura, dunque: si prevede un “periodo dei morti” caratterizzato dal bel tempo, ideale per grandi e piccoli per una scampagnata alla volta, ad esempio, della raccolta delle castagne.