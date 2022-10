Reddito di cittadinanza con il nuovo Governo: le ultime notizie

Reddito di cittadinanza a rischio con il nuovo Governo? Di seguito le ultime notizie a proposito del pagamento di ottobre 2022.

Stando alle ultime notizie, il pagamento del reddito di cittadinanza di ottobre dovrebbe essere conversato. Infatti, è il primo pagamento che avverrà con il nuovo Governo Meloni. Per il pagamento del reddito di cittadinanza di ottobre si proseguirà con le solite tempistiche: nessuna variazione, quindi, con il cambio di governo, in quanto non c’è alcuno stop immediato della misura con l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Reddito di cittadinanza: quando avviene il pagamento

Sono state confermate le modalità e tempistiche di pagamento, con l’Inps che nei prossimi giorni invierà le relative disposizioni di accredito a Poste Italiane, così che le somme possano essere caricate sulla carta acquisti.

Nel dettaglio, tale procedimento ci sarà entro giovedì 27 ottobre, quando tutti i pagamenti dovrebbero essere effettuati correttamente, salvo i casi di coloro che nel mese di settembre hanno raggiunto le 18 mensilità consecutive, per i quali è arrivato il momento di presentare la domanda di rinnovo e aspettare un mese di sospensione.

Pagamenti di novembre

Le stesse tempistiche sono confermate a novembre, quando intorno a metà mese ci sarà il primo pagamento per coloro che ad ottobre hanno effettuato una nuova domanda o una richiesta di rinnovo, mentre il 27 del mese ci sarà l’accredito per la restante platea.

Come detto sopra, per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza a novembre è previsto anche il pagamento del bonus da 150 euro nel caso in cui nessun altro componente del nucleo familiare ne abbia avuto diritto per altro titolo.

Reddito di cittadinanza con il nuovo Governo

Il piano di cancellazione del reddito di cittadinanza tanto annunciato da Giorgia Meloni potrebbe subire un notevole stop. Incalzato dall’Unione europea che ci chiede di mantenere un reddito minimo garantito per coloro che si trovano in una situazione di povertà, il governo di centrodestra potrebbe rivedere i propri piani attuando una riforma soft, almeno per il primo anno.