Bonus psicologo 2022, come richiederlo: è l'ultimo giorno per richiedere l'incentivo per il supporto psicologico. Ecco tutti i dettagli in merito e le informazioni per presentare la domanda.

Bonus psicologo 2022: restano ancora solo poche ore per poter richiedere il bonus, infatti le domande possono essere mandate fino alle 23.59 di stasera. La procedura è disponibile dal 25 luglio, grazie al decreto-legge n. 228/2021, convertito nella legge n. 15/2022. L’obiettivo è quello di aiutare anche le classi meno ambienti, dando loro la possibilità di accedere alla sanità psicologica: ecco tutte le principali informazioni in merito al bonus psicologo 2022, come richiederlo e come fare domanda.

Graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 7 dicembre, esse saranno distinte per regioni e province autonome. Inoltre, saranno stilate tenendo conto del valore dell’Isee e , in caso di parità, avrà valore l’ordine di presentazione della domanda. Poi dall’8 si potranno prenotare le sedute e i terapeuti potranno accettare le richieste e fissare il primo incontro.

Bonus psicologo 2022: i requisiti

Per richiedere il bonus è necessario essere in possesso di un Isee in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

In base all’ISEE, il soggetto riceverà un contributo differente:

600 euro per Isee inferiore a 15mila euro

400 per Isee compreso fra i 15mila e i 30mila

200 per Isee fra i 30mila e i 50mila

Ad ogni assegnatario viene fornito un codice univoco da comunicare al professionista con cui si effettua la seduta psicoterapeutica. L’importo riconosciuto deve essere utilizzato dal cittadino entro 180 giorni da quando la domanda è stata accolta, pena annullamento del codice univoco.

Bonus psicologo 2022: come richiederlo

La domanda può essere presentata nella sezione dedicata del sito INPS, a cui si accede attraverso allo Spid di livello 2 (o superiore) oppure alla Carta di identità elettronica 3.0 o alla Cns, la Carta nazionale dei servizi.

Oppure attraverso il Contact Center Integrato è invece raggiungibile contattando il numero verde 803-164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Quindi, la domanda è presentabile sono in via telematica: attraverso il Contact Center Integrato o il portale web per “Contributo sessioni psicoterapia”.