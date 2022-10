Meteo Sicilia, è ancora estate nell’Isola: previsti picchi di oltre 30 gradi

Meteo Sicilia: è in arrivo un tempo caldo estivo in alcune parti dell'Isola, che si trova nella morsa dell'anticiclone Scipione. Ecco le previsioni per questa settimana per le diverse province della Regione.

Meteo Sicilia: l’Isola maggiore italiana è nel mirino dell’anticiclone Scipione che comporta un caldo tipicamente estivo con temperature più alte della media stagionale nelle ore diurne. Rimangono nella norma le temperature notturne. La settimana prevede un inizio molto soleggiato con rare piogge passeggere, molto sporadiche.

Meteo Sicilia: sole e caldo

Lunedì quasi estivo con l’anticiclone Scipione: la giornata sarà particolarmente soleggiata sulla maggior parte dell’isola. Nella giornata di oggi ci saranno leggeri annuvolamenti nell’agrigentino e nel trapanese, con un bassissimo rischio di precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, le massime si aggireranno attorno 26 gradi e fino ai 32 di Siracusa, mentre le minime saranno comprese tra i 12 gradi di Enna e Caltanissetta e i 21 gradi di Messina.

Previsioni meteo Sicilia: ottobre “estivo”

Un martedì caratterizzato dal sole, con zero annuvolamenti e perturbazioni su tutta l’isola, anche i venti risultano quasi del tutto assenti. Le temperature, tipicamente estive, avranno massime di 32 gradi nelle province di Siracusa e Catania. Le minime, nelle ore notturne, torneranno nei livelli stagionali, con 9 gradi nell’Ennese. Tuttavia, in alcune province siciliane si registrano minime al di sopra dei 17 gradi, come nel caso di Trapani, Palermo, Messina e Catania.

Caldo fuori stagione

Nel corso della giornata di mercoledì, la Sicilia resterà nelle grinfie dell’anticiclone Scipione, che renderà la giornata, ancora una volta, ampiamente soleggiata e con un clima estivo. Leggeri annuvolamenti saranno presenti nella parte occidentale della Sicilia ma restano assenti le precipitazioni. Temperature massime “fuori stagione” comprese tra i 26 gradi di Enna e i 31 gradi di Agrigento, Catania e Siracusa. Le minime si aggireranno tra i 10 gradi di Enna e i 21 gradi di Messina.

Meteo Catania: le previsioni

Il lunedì catanese sarà molto caldo e soleggiato, con venti moderati e rare raffiche. Le temperature, in linea con le previsioni meteo Sicilia, raggiungeranno picchi di 32 gradi decisamente anomali per la stagione in corso.

Per quanto riguarda il martedì, il cielo sarà sereno e il mare poco mosso: una giornata ideale per chi vuole dedicarsi ad attività all’aperto e una gita al mare sarà invogliata dalle temperature tipicamente estive. I venti molto deboli, renderanno la giornata tipica del periodo di fine estate. Le temperature minime, registrate nelle ore notturne, raggiungeranno appena i 18 gradi.

Infine, mercoledì sarà caratterizzato dal caldo, privo di precipitazioni e annuvolamenti con temperature comprese tra i 19 e i 30 gradi. Le temperature, in continuo rialzo rispetto ai livelli degli anni passati, rendo questo ottobre sempre più estivo. Nelle ore più calde, tra le 13 e le 16, si raggiungeranno picchi di 31 gradi.