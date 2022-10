Catania, escursionista in difficoltà tratta in salvo sull’Etna

Tempestivo l'intervento dei soccorsi che hanno tratto in salvo una donna in difficoltà durante un'escursione sul versante nord-ovest dell'Etna.

Tempestivo l’intervento che ha permesso il recupero di un’escursionista in difficoltà nella zona di Monte Lepre, Bronte, sul versante nord-ovest dell’Etna. Il salvataggio è stato eseguito dal Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto in seguito all’allerta della Forestale.

La donna si trovava lungo un sentiero, in difficoltà per via di un problema al ginocchio che l’ha costretta a chiedere aiuto. La valutazione delle condizioni dell’escursionista, effettuata dai sanitari della squadra di soccorso del SASS, ha evidenziato che era impossibile per lei continuare e raggiungere la fine del percorso.

La donna è stata accompagnata fino al Piano Fiera, grazie ai mezzi fuoristrada che l’hanno condotta fuori dalla zona impervia demaniale. Raggiunta dai compagni d’escursione, l’escursionista ha poi proseguito fino alla propria autovettura.