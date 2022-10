Catania, Comune avvia pulizia dei torrenti per prevenire rischio allagamenti

Pulizia dei torrenti nel territorio etneo: il Comune di Catania ha iniziato dei lavori per disostruire gli alvei ed evitare possibili allagamenti con l'arrivo delle piogge autunnali.

Pulizia di emergenza per i torrenti che rientrano nel territorio etneo: il Comune di Catania sta intervenendo, come Ente capofila, per la disostruzione degli alvei dei numerosi torrenti che confluiscono nella zona Sud di Catania, con carattere di somma urgenza. Lo scopo è quello di evitare danni e allagamenti per le prossime piogge che potrebbero arrivare tra autunno e inverno.

I lavori hanno riguardato i torrenti Acquasanta (sottopasso semaforo via Zia Lisa), Forcile (sottopasso rotatoria aeroplanino Santa Maria Goretti) e Acquicella (ponte via Fossa Creta e sbocco a mare) e sono in dirittura d’arrivo per mettere in sicurezza il territorio urbano più esposto a rischio allagamento in previsione delle piogge autunnali e consentire il libero e regolare deflusso delle acque.

Inoltre, il Comune è in campo con le Direzioni Ambiente, Manutenzioni, Protezione civile e Gabinetto del Sindaco, in concorso con altri Enti istituzionali e il sovrintendimento della Prefettura, per attuare altre importanti opere di sistemazione degli alvei dei torrenti e dei loro affluenti, che interessano anche il Pigno, la strada statale 114 nei pressi dello stabilimento di STM e la zona industriale di Catania. Gli interventi sono pianificati con una visione complessiva del problema attraverso l’aiuto di un Drone. L’obiettivo è quello di neutralizzare lo stato di emergenza nell’area, liberando sistemi di deflusso delle acque piovane che si innestano su canali e torrenti, ripristinando così un carattere di ordinarietà.