Stromboli, incendio sul set di una fiction: anche il sindaco tra gli indagati

Risale a maggio l'incendio che ha messo in ginocchio Stromboli. Si contano diversi indagati: i nomi.

Lo scorso 25 maggio a Stromboli, più in particolare sul set di una fiction della Rai sulla Protezione Civile, è divampato un grave incendio. Secondo quanto riferito nelle scorse ore da ANSA, ci sono ben undici indagati nel procedimento penale aperto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per il rogo e per il possibile collegamento con l’erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto abbattutosi sull’Isola.

Di seguito i nomi degli indagati:

Roberto Ricci, Matteo Levi ed Elio Terribili, rappresentati delle società “11 Marzo” e “Best Sfx”;

Alessandro Romeo, Carmelo Siracusa, Antonino Lo Faro, Giuseppe Marra, Simona Pognant, vigili del fuoco;

l’ex sindaco Marco Giorgianni, il dirigente Mirko Ficarra e Riccardo Gullo, attuale sindaco;

Il Pm ha proceduto alla nomina di quattro consulenti: Gianni Podestà, Lamberto Griffini, Maria Vietti e Diego Italiano.