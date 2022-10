Nuovo Governo: ex Presidente Musumeci ora Ministro per il Mare e per il Sud

Nello Musumeci nuovo Ministro per il Mare e per il Sud: il nome dell'ex Presidente circolava già da giorni ma, adesso, è certo che farà parte della nuova squadra di Governo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente conferito l’incarico a formare il Governo a Giorgia Meloni. Quest’ultima ha accettato e presentato l’elenco dei nuovi Ministri: spunta anche il nome di Nello Musumeci.

L’ex Presidente della Regione Siciliana è stato indicato dalla Premier incaricata come nuovo Ministro per le Politiche del Mare e per il Sud. In seguito alle votazioni dello scorso 25 settembre, Musumeci era stato eletto al Senato.

La nuova squadra di Governo, più in generale, conta 18 uomini e 6 donne. Previsto per domani mattina, alle ore 10:00, il giuramento al Quirinale.