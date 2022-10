Meteo Sicilia, torna l’estate nell’Isola: le previsioni

Meteo Sicilia: è ancora sole splendente per tutte le province della Sicilia. Ecco quali sono le previsioni di oggi e dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: dopo le piogge e le basse temperature che hanno interessato tutto il territorio siciliano, nella scorsa settimana, sembra che l’arrivo dell’autunno abbia lasciato spazio ad un clima tipicamente estivo. Vediamo quali sono le previsioni di oggi e quelle previste per i prossimi giorni nella nostra Isola.

Meteo Sicilia: com’è il tempo di oggi

È ancora “en plein” per quanto riguarda il meteo Sicilia di tutte le province dell’Isola, in cui nella giornata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, continuerà a splendere il sole. Nessuna schiarita e nessuna goccia d’acqua, dunque, ma solo alte temperature, che si aggirano mediamente intorno ai 25°C, con una massima di 27°C registrata ad Agrigento, seguita poi da Catania e Siracusa, dove si raggiungono i 26°C.

In merito alla minima, invece, come sempre, per la sua escursione termica, questa verrà percepita nell’ennese e sarà di 10°C. Mentre, poco nuvoloso lungo i comuni costieri dello Stretto.

Giovedì 20 ottobre

Anche la giornata di domani non subirà variazioni. Il tempo sereno e assolato riguarderà tutta la Sicilia, con poche nuvole nel capoluogo e venti deboli in ogni provincia. La temperatura massima sarà ancora di 27°C, che verranno percepiti a Catania, Agrigento e Siracusa; mentre la minima, di appena 8°C, interesserà di nuovo Enna.

Venerdì 21 ottobre

Il weekend si apre con un venerdì fortunatamente assolato. Infatti, nessuna pioggia o schiarita sarà prevista in alcuna provincia siciliana, se non qualche episodio di nuvolosità a Catania, Messina e Ragusa. La temperatura massima si registrerà a Catania, Palermo e Siracusa; la temperatura minima, invece, sempre ad Enna (8°C).

Meteo Sicilia, “clima estivo”: le previsioni su Catania

Doveroso uno sguardo al meteo dei prossimi giorni previsto per la nostra città, che dallo scorso weekend continua ad essere baciata dal sole battente. Le condizioni, per chi potrà, sembrano favorevoli per un’escursione in montagna o una gita in campagna. A partire da oggi e per i prossimi tre giorni la temperatura massima media sarà di 26°C e la media minima di 16°C.