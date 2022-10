Ora solare 2022, quando cambia: data e info utili

Ora solare 2022, quando cambia? Come ogni anno è quasi arrivato il momento fatidico in cui è necessario cambiare l'orario e spostare le lancette dell'orologio: ecco tutte le informazioni in merito.

Ora solare 2022, quando cambia? Manca ormai poco al momento in cui si dovranno spostare le lancette dell’orologio in tutta Italia. Infatti, come ogni anno, a fine ottobre è necessario effettuare il canonico cambio dell’ora per diversi paesi. Ecco tutte le informazioni più importanti in merito all’ora solare 2022, quando cambia.

Ora solare e ora legale: cosa cambia

Prima di scoprire quando avverrà il cambio dell’ora, è importante sapere in cosa consiste l’ora solare e qual è la differenza con l’ora legale. Per quanto riguarda la prima, si tratta dell’impostazione oraria che si segue normalmente nel periodo prettamente autunnale e invernale. Al contrario, l’ora legale è quella che viene utilizzata in alcuni Paesi nel corso del periodo primaverile-estivo.

Nello specifico, per quanto riguarda l’ora solare, il cambiamento da mettere in atto è quello di portare le lancette indietro di un’ora. In merito all’ora legale, il procedimento è esattamente l’opposto: infatti, quando scatta questo nuovo orario è necessario spostare le lancette avanti di un’ora.

Ora solare 2022: quando cambia

Nonostante si sia a lungo discusso sulla possibilità di abolire questo cambiamento dell’ora, anche per il 2022 esso sarà confermato. Nello specifico, il passaggio all’ora solare 2022 avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre.

Come già anticipato, le lancette andranno spostate indietro di un’ora e, per rispondere alla domanda “ora solare 2022: quando cambia?”, il passaggio avverrà convenzionalmente dalle ore 3 alle ore 2 della notte tra 29 e 30 ottobre. Chiaramente, se non ci sono motivazioni specifiche, le lancette potranno anche essere spostate la mattina al risveglio, sempre considerando che la maggior parte dei dispositivi connessi ad Internet dovrebbero aggiornarsi automaticamente.

Cambio dell’ora: l’abolizione

Negli ultimi anni si è parlato a lungo dell possibilità di abolire il cambio dell’ora in Italia, riferendosi in particolare al passaggio all’ora solare. Tuttavia, la convenzione è stata mantenuta e, nonostante le proposte, non è ancora stato cambiato nulla.

Anche nel corso del 2022 si è discusso molto in merito, soprattutto considerando l’attuale situazione di rincari per luce e gas. Infatti, secondo molti, l’abolizione del passaggio all’ora solare potrebbe permettere di risparmiare su riscaldamento ed energia elettrica, prolungando di un’ora la luce solare sul territorio italiano durante la giornata ma rinunciandovi la mattina. Inoltre, in molti lamentano da sempre dei disagi sia fisici che psicologici in seguito al cambio dell’ora, in alcuni casi verificati da personale medico, e questa sembrerebbe essere un’ulteriore motivazione alla possibilità di abolizione del cambio dell’ora.