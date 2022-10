Incidente fra 4 auto sulla Ragusa-Catania: 10 feriti tra cui una bambina

Nelle scorse ore, in Sicilia un nuovo incidente stradale: coinvolte 4 vetture. Ben 10 le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Ennesimo drammatico incidente lungo le strade della Sicilia. Quello verificatosi nelle scorse ore è avvenuto lungo la Strada Statale 194, che collega Catania a Ragusa, più in particolare all’altezza di Lentini. Sarebbero state coinvolte ben 4 auto.

È di 10 feriti il bilancio del sinistro: tra questi anche una bambina che, secondo quanto riferito da fonti locali, avrebbe appena 10 mesi e, al momento dell’incidente, viaggiava a bordo di una delle vetture coinvolte.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Augusta, il conducente di una Land Rover (che viaggiava insieme alla moglie) stava procedendo in direzione Lentini quando, per cause ancora da definire, avrebbe invaso la corsia di sinistra, investendo una Nissan Qashqai prima, una Dacia Duster subito dopo. A bordo di quest’ultima vettura viaggiava un’intera famiglia. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Suzuki Ignis.

Le persone rimaste feriste sono state trasferite nei vicini ospedali di Lentini e Augusta. Per via dell’incidente, per ore il traffico veicolare sulla Ragusa-Catania ha subito forti rallentamenti.