Lavoro Sicilia: Penny Market, MediaWorld e Primark cercano personale

Lavoro Sicilia: Penny Market, MediaWorld e Primark sono alla ricerca di personale. Ecco quali sono i requisiti e le offerte di lavoro attive al momento con queste aziende.

Lavoro Sicilia: Penny Market, MediaWorld e Primark sono alla ricerca di personale in varie zone dell’Isola. Al momento, sono diverse le offerte di lavoro aperte in tutta la Sicilia per queste aziende attive sul territorio. Le posizioni aperte attualmente sono varie e aperte per profili professionali molto differenti tra di loro. Ecco quali sono le principali offerte di lavoro Sicilia attive al momento.

Lavoro Sicilia: Penny Market

Per quanto riguarda Penny Market, si ricercano in particolare unità per tre posizioni, per le quali è possibile candidarsi tramite la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda. La prima si trova a Gela (Caltanissetta) e si tratta di una posizione da Addetto alla Vendita e Banco Gastronomia per le quali si richiedono i seguenti requisiti:

ottime capacità organizzative;

proattività, voglia di fare;

spirito di squadra;

conoscenza dei prodotti tipici di una gastronomia ed esperienza nella gestione di un banco servito.

Inoltre, si ricerca uno Specialista di Macelleria per la sede di Catania (Via Lampedusa), con le caratteristiche indicate per la posizione precedente e con la conoscenza delle carni, sia bianche che rosse, e del mondo della GDO.

Infine, è aperta un’ultima posizione di Addetto alla Vendita ad Agrigento, per la quale si richiedono i medesimi requisiti indicati precedentemente e l’esperienza all’interno del mondo della GDO sarebbe un requisito preferenziale.

Subito Lavoro Sicilia: MediaWorld

Anche MediaWorld è alla ricerca di personale che possa inserire all’interno del proprio organico per i punti vendita dell’Isola. Infatti, tra le offerte lavoro Sicilia al momento attive sono previste anche delle posizioni a Catania e Palermo.

Nello specifico, si ricercano Addetti Vendita/Logistica (Magazzino) nelle sedi siciliane di Catania e Palermo. I requisiti indicati in questo caso sono i seguenti:

passione per la vendita e attitudine al problem solving ;

; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente;

forte spirito di squadra.

Si offre contratto part-time, a tempo determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Per presentare la propria domanda di assunzione è necessario candidarsi tramite l’apposita sezione sul sito ufficiale dell’azienda.

Offerte Lavoro Sicilia: Primark

Infine, sono aperte anche delle posizioni nella nota catena di vendita di abbigliamento Primark, con sede in Sicilia a Catania. Nello specifico, le posizioni aperte sono tre, tutte a tempo indeterminato e full-time. Si tratta delle seguenti posizioni:

Team Manager;

Department Manager;

Store Manager Sud Italia.

Per visualizzare i requisiti e le specifiche informazioni per ogni posizione è necessario recarsi nell’apposita sezione “Careers” sul sito ufficiale di Primark.