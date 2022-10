Giornate FAI d’Autunno 2022, Sicilia: i luoghi da visitare nell’Isola

Giornate FAI d'Autunno, Sicilia: quali sono i luoghi da non perdere in questa regione? Ecco la lista dei luoghi da visitare in occasione dell'evento per sostenere il patrimonio culturale italiano.

Giornate FAI d’Autunno, Sicilia: come tutte le regioni d’Italia, anche l’Isola racchiude moltissime bellezze culturali da poter vantare nel mondo intero. Per questo motivo, anche la Sicilia parteciperà alle giornate FAI d’Autunno che si svolgeranno il prossimo sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022: ecco quali sono i luoghi da visitare per provincia in Sicilia.

Giornate FAI d’Autunno 2022: Catania e provincia

Sono diversi i siti culturali che potranno essere visitati in occasione delle giornate FAI d’Autunno 2022 a Catania e provincia. Ecco di quali si tratterà:

Basilica di San Nicolò l’Arena – Catania;

Chiesa di Sant’Antonio di Padova – Acireale;

Basilica collegiata San Sebastiano e Museo d’arte sacra – Acireale;

– Acireale; Città della scienza – Catania;

Museo di zoologia – Catania;

Villa trigona di Misterbianco – Catania;

– Catania; Duomo di Acireale: cappella di Santa Venera e Meridiana – Acireale;

Etna Urban Winery – San Gregorio;

Dimora De Mauro – Catania;

Catania: un itinerario tra ottocento e novecento;

Passeggiando nel cuore di Catania;

Galleria d’arte moderna e convento di Santa Chiara – Catania;

– Catania; Osservatorio etneo INGV – Catania;

Insoliti ignoti: l’inaspettato e prezioso scrigno del tempo perduto – Riposto.

Palermo e provincia

Per quanto riguarda la provincia di Palermo, i luoghi accessibili in occasione delle giornate FAI del 15 e 16 ottobre saranno i seguenti:

Chiesa dell’Itria (Castelbuono, PA);

Chiesa di San Francesco – Chiostro e Mausoleo dei Ventimiglia (Castelbuono, PA);

Matrice Vecchia (Castelbuono, PA);

(Castelbuono, PA); Isnello, passeggiata fra trame e sentieri (Isnello, PA);

Loggiato San Bartolomeo (Palermo);

Porta Nuova (Palermo);

(Palermo); Cupola del Carmine Maggiore (Palermo).

Messina, Ragusa e Siracusa

Di seguito, i luoghi da visitare a Messina, Ragusa e Siracusa il 15 e il 16 ottobre:

Chiesa di San Francesco all’Immacolata (Messina);

Lanterna del Montorsoli (Messina);

(Messina); Chiesa di Santa Maria dello Spasimo o di Santa Lucia (Ragusa);

La Spirduta (Siracusa).

Enna e Caltanissetta

A Enna e Caltanissetta si potranno visitare i seguenti siti culturali:

Parco Minerario Floristella – Grottacalda (Enna);

Chiesa e Convento dei Frati Cappuccini con l’annesso Parco noto come l’Orto dei Frati (Nicosia, EN);

Biblioteca Comunale – Ex Collegio dei Gesuiti (Piazza Armerina, EN);

I Saloni del Palazzo Aldisio Mallia (Gela, CL).

Agrigento e provincia

Di seguito, ecco la lista dei luoghi visitabili ad Agrigento e provincia:

Giardino della Kolymbethra (Agrigento);

(Agrigento); Stazione Ferroviaria (Porto Empedocle, AG);

Castello Chiaramonte (Siculiana, AG);

Santuario Crocifisso (Siculiana, AG);

Belvedere della Scala dei Turchi (Realmonte, AG);

(Realmonte, AG); Museo #Mete (Siculiana, AG);

Percorso dello Sposalizio Benedetto (Siculiana, AG);

Trapani e provincia

Infine, ecco l’elenco dei siti culturali che saranno accessibili a Trapani e provincia: