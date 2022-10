Tragedia in una scuola: maestra siciliana muore davanti agli alunni

Una giovane maestra è morta sotto gli occhi dei suoi alunni, colpita da un malore: siciliana, lavorava in un istituto del Veronese.

Una maestra in origini siciliane è morta all’interno dell’istituto in cui lavorava, in Veneto, sotto gli occhi dei suoi alunni. Sarebbe stroncata da un malore improvviso. È quanto riporta il giornale L’Arena.

Si tratta di Giovanna Fabrica, 44enne originaria di Naro, nell’Agrigentino ma impiegata nella scuola primaria “Carlo Ederle” di Villa Bartolomea, in provincia di Verona. La donna abitava a Cerea con il marito.

Secondo le prime indiscrezioni, la tragedia risalirebbe a ieri pomeriggio. L’insegnante sarebbe stata colpita dal malore mentre si trovava ancora in aula, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano.

La donna si è improvvisamente accasciata a terra: un altro docente sarebbe prontamente intervenuto, praticando anche il massaggio cardiaco e richiedendo il defibrillatore. Subito dopo è giunta sul posto anche un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso di Verona Emergenza. Purtroppo anche le manovre di rianimazione messe in atto dal personale medico e paramedico sono risultate vane: la donna è deceduta poco dopo.