Messina-Catania, auto si schianta contro guardrail: traffico in tilt

L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Roccalumera, in direzione Catania: sul posto è intervenuta la polizia stradale per gli opportuni rilievi e si registrano lunghe code.

Un sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 9:00 sull’autostrada Messina-Catania. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma il risultato è quello di un’auto che si è schiantata contro un guardrail sul tratto autostradale citato. Nello specifico, lo scontro è avvenuto poco prima dell’uscita autostradale per Roccalumera, in direzione Catania.

Come anticipato, non sono ancora chiare le cause sinistro ma potrebbe essere collegato allo scontro con un’altra automobile. Per il momento il tratto di strada in questione è chiuso, e sul posto si trova la polizia stradale che sta effettuando gli opportuni rilievi. Si registra traffico in tilt e lunghe code sul tratto stradale soggetto alle verifiche.