Bonus psicologo: mancano poche settimane alla scadenza di questo beneficio economico a sostegno dei cittadini. Ecco tutte le informazioni di base sul bonus e su come richiederlo.

Bonus psicologo: a fine settembre sono state segnalate ben 318.299 domande per accedere al bonus, delle quali 21.085 vengono dalla Sicilia. Di seguito la divisione delle domande per provincia: Palermo 6.414; Catania 4.768; Messina 2.478; Trapani 1.616; Siracusa 1.594; Agrigento 1.404; Ragusa 1.240; Caltanissetta 1.040; Enna 531.

Gaetana D’Agostino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, sottolinea che: “Il boom di richieste è un chiaro segnale di quanto i cittadini abbiano bisogno di stare bene sotto il profilo psicologico, respingendo, inoltre, il luogo comune secondo cui si rivolge allo psicologo solo chi ha un disturbo mentale”. Tuttavia, secondo la presidente è necessario: “Intervenire a livello strutturale perché è evidente che il sistema sanitario regionale, in questo momento, non riesce a far fronte alle richieste della popolazione“.

Il termine ultimo per richiedere il bonus è quello del 24 ottobre: ecco di seguito tutte le informazioni sul bonus psicologo e come fare domanda.

Bonus psicologo: come funziona?

Il beneficio è stato introdotto dal governo per sostenere i cittadini che, durante la pandemia e durante la crisi economica, hanno visto accrescere dei problemi a livello psicologico. Come anticipato, si può richiedere il bonus fino al 24 ottobre 2022.

Già a fine luglio sono arrivate tantissime richieste, più di quelle attese quindi il decreto Aiuti Bis ha previsto un nuovo finanziamento. Il bonus è erogato una sola volta a chi ha un Isee non superiore ai 50mila euro, e può essere utilizzato come voucher per ottenere uno sconto di massimo 50 euro per seduta.

Bonus psicologo: come si presenta la domanda?

Dopo la scadenza del 24 ottobre, saranno create le graduatorie degli aventi diritto al bonus. Considerando le risorse disponibili, il beneficio sarà dato alla persona con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo alla domanda. Il contributo inoltre può essere utilizzato per sostenere le spese per le sedute presso specialisti privati, iscritti in maniera regolare nell’elenco degli psicoterapeuti e che abbiano comunicato l’adesione alla nuova iniziativa.

La domanda può essere presentata attraverso le proprie credenziali SPID, ovvero il Sistema pubblico di identità digitale, oppure attraverso la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi, la procedura di presentazione della domanda è consultabile sul sito dell’Inps attraverso il servizio: “Contributo sessioni psicoterapia“.

Bonus psicologo: quanto spetta?

Il valore del bonus dipende dal proprio Isee: se quest’ultimo è inferiore ai 15mila euro, si avrà diritto a 50 euro per ogni seduta, con un importo massimo di 600 euro per beneficiario. Invece, se l’Isee ha un valore tra i 15mila e i 30mila euro, si possono ricevere fino a 50 euro per seduta con importo massimo di 400 euro. Infine se l’Isee ha un valore tra i 30mila ed i 50mila euro si riceveranno fino a 50 euro per seduta, con importo massimo di 200 euro.