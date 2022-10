Meteo, in Sicilia è allerta gialla: le previsioni

Perturbazione in arrivo dal Mediterraneo. Precipitazioni e temporali già partire dalla serata di ieri che caratterizzeranno anche la giornata di oggi.

Perturbazione in arrivo dal Mar Mediterraneo che renderà il tempo instabile nelle prossime ore in Sicilia. Precipitazioni, anche di carattere temporalesco, hanno caratterizzato già nella serata di ieri la parte Occidentale della Sicilia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già emanato un avviso sull‘allerta gialla per le condizioni meteo avverse, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, accompagnate da forti raffiche di vento.

Tempo soleggiato e quasi primaverile di ottobre che sembra, dunque, giunto al capolinea, con tempo instabile che interesserà la Sicilia anche nei prossimi giorni.